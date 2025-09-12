Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag kaum bewegt

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,096 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:13 Uhr die Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,096 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,096 EUR zu. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,096 EUR ein. Bei 0,096 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,105 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.055,858 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,791 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Am 18.12.2025 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

