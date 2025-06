Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Mittwochnachmittag ein

Bettermoo(d) Food im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 26,9 Prozent auf 0,095 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im BMN-Handel um 15:43 Uhr mit Abschlägen von 26,9 Prozent bei 0,095 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,095 EUR. Bei 0,095 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.000 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Bei 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 1.063,158 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.05.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,081 EUR ab. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 17,866 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 01.04.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2025 endete. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.06.2025 erwartet. Schätzungsweise am 26.06.2026 dürfte Bettermoo(d) Food die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

