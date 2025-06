Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 0,098 EUR ab.

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 11:41 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,4 Prozent auf 0,098 EUR ab. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,098 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,098 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.360 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,110 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 1.037,295 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.05.2025 auf bis zu 0,078 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 24,808 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.01.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 01.04.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 20000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.06.2025 vorlegen. Bettermoo(d) Food dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net