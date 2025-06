Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gewinnt am Mittag

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 0,098 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 0,098 EUR. Bei 0,098 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,098 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.025,255 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,081 EUR. Dieser Wert wurde am 15.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,923 Prozent.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,24 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 27.06.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 26.06.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net