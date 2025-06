Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food knickt am Mittag ein

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 26,3 Prozent auf 0,096 EUR nach.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 11:43 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 26,3 Prozent auf 0,096 EUR abwärts. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,095 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,095 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 bei 1,105 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.053,445 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Bei 0,081 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.05.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,866 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 20000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 27.06.2025 präsentieren. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

