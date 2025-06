Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Keller

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung zuletzt um 26,3 Prozent auf 0,096 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 09:14 Uhr rutschte die Bettermoo(d) Food-Aktie in der BMN-Sitzung um 26,3 Prozent auf 0,096 EUR ab. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,095 EUR ein. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,095 EUR.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.053,445 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.05.2025 Kursverluste bis auf 0,081 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 18,859 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 01.04.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.01.2025 endete, vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,24 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.06.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 26.06.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net