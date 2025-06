Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag nahezu unverändert

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,100 EUR an der Tafel.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:01 Uhr bei 0,100 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,100 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,098 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,098 EUR. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 1.060 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,110 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 90,991 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,078 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,800 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.06.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.06.2026 erwartet.

Redaktion finanzen.net