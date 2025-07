Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger schicken Bettermoo(d) Food am Vormittag tief südwärts

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 8,2 Prozent auf 0,074 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 09:05 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 8,2 Prozent auf 0,074 EUR. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,074 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,074 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Bei 1,110 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.408,152 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,060 EUR ab. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 22,667 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net