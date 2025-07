Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food gewinnt am Mittag kräftig

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,3 Prozent auf 0,100 EUR.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 5,3 Prozent auf 0,100 EUR zu. Bei 0,100 EUR erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,075 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,105 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.09.2024 erreicht. Gewinne von 1.005,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.07.2025 (0,000 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,800 Prozent wieder erreichen.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Bettermoo(d) Food wird am 18.12.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

