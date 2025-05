Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagmittag nahe Vortagesniveau

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Bettermoo(d) Food hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,110 EUR.

Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie um 11:44 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 0,110 EUR. Bei 0,140 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,102 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,140 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 2.663 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.05.2024 bei 1,205 EUR. Mit einem Zuwachs von 995,455 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Mit Abgaben von 26,727 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 01.04.2025 hat Bettermoo(d) Food in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,24 CAD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 20000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Am 02.06.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net