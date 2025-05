Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,110 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Bettermoo(d) Food-Aktie um 09:13 Uhr im BMN-Handel bei 0,110 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,140 EUR an. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,102 EUR. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,140 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 360 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Bei 1,205 EUR markierte der Titel am 28.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 90,871 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.05.2025 bei 0,081 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,727 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 20000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 02.06.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 26.06.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net