Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food fällt am Montagnachmittag tief

22.09.25 16:11 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food fällt am Montagnachmittag tief

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 17,6 Prozent auf 0,070 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,05 EUR -0,00 EUR -1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 15:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 17,6 Prozent auf 0,070 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,069 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,096 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Bettermoo(d) Food-Aktien beläuft sich auf 1 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1.478,571 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.07.2025). Mit Abgaben von 99,714 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,08 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 50000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

