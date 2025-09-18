DAX23.652 -0,1%ESt505.468 +0,2%Top 10 Crypto16,05 -3,0%Dow46.152 ±0,0%Nas22.509 +0,2%Bitcoin98.522 -0,8%Euro1,1741 -0,4%Öl66,60 -1,4%Gold3.669 +0,7%
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagnachmittag tiefrot

19.09.25 16:10 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Freitagnachmittag tiefrot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 11,1 Prozent auf 0,085 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 15:43 Uhr 11,1 Prozent im Minus bei 0,085 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie sank bis auf 0,062 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,062 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.449 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 92,308 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 99,765 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

