Kursentwicklung

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Aufwind

22.09.25 09:29 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Aufwind

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 0,086 EUR zu.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 0,086 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,096 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,096 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,105 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 92,235 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,000 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 99,767 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Bettermoo(d) Food wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 vorlegen. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

