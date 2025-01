Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagvormittag behauptet

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,240 EUR.

Mit einem Wert von 0,240 EUR bewegte sich die Bettermoo(d) Food-Aktie um 09:14 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,240 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der Bettermoo(d) Food-Aktie ging bis auf 0,200 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,200 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,100 EUR erreichte der Titel am 11.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 92,258 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 0,200 EUR fiel das Papier am 20.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 20,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 27.12.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net