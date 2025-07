Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag stark gefragt

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 18,2 Prozent auf 0,100 EUR zu.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 09:13 Uhr 18,2 Prozent im Plus bei 0,100 EUR. Kurzfristig markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,100 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 0,069 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 920 Aktien.

Bei einem Wert von 1,105 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.005,000 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,800 Prozent Luft nach unten.

Am 30.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Bettermoo(d) Food dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 18.12.2025 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net