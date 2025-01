Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Dienstagmittag seitwärts

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,260 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:44 Uhr bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,260 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 0,315 EUR aus. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,260 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,315 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 31.961 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,100 EUR) erklomm das Papier am 11.03.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 1.092,308 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,200 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 23,077 Prozent sinken.

Am 27.12.2024 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,07 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Am 28.03.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net