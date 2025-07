Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag im Ausverkauf

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 10,3 Prozent auf 0,061 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 10,3 Prozent auf 0,061 EUR. Bei 0,061 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,061 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Bei einem Wert von 1,105 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.711,475 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 0,000 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 99,672 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 50000,00 CAD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden waren.

Am 18.12.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net