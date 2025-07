Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Dienstagnachmittag im Bärenmodus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 10,3 Prozent auf 0,061 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 15:44 Uhr Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 10,3 Prozent auf 0,061 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,061 EUR. Bei 0,061 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 26.09.2024 markierte das Papier bei 1,105 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bettermoo(d) Food-Aktie 1.711,475 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 99,672 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 30.06.2025 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net