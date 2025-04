Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag behauptet

Bettermoo(d) Food im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,248 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie zeigte sich um 09:13 Uhr im BMN-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 0,248 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,248 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,248 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,248 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 30.04.2024 auf bis zu 1,445 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Bettermoo(d) Food-Aktie somit 82,837 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.02.2025 bei 0,088 EUR. Abschläge von 64,677 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 01.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,06 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,24 CAD je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.06.2025 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net