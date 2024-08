Bewertungsmodell geändert

Am Montag rückt die NVIDIA-Aktie nach einer Analyse der Schweizer Großbank UBS in den Fokus der Anleger.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für NVIDIA auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Nach Kundengesprächen und mit Blick auf das Thema Lieferketten habe er einige kleinere Änderungen an seinem Bewertungsmodell für den US-Chiphersteller vorgenommen, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter anderem habe er sein Ergebnis je Aktie für das Kalenderjahr 2025 leicht nach unten korrigiert. Ab 2026 rechnet er damit, dass es wieder aufwärts geht.

So reagiert die NVIDIA-Aktie

An der NASDAQ geht es für die NVIDIA-Aktie zeitweise um 4,9 Prozent auf 109,89 US-Dollar nach oben. Zeitweise übersprang das Papier sogar die 111 US-Dollar-Marke und notierte damit auf dem höchsten Niveau seit Monatsbeginn.

NVIDIA war am vergangenen Montag im Zuge des globalen Börsenbebens kräftig in Mitleidenschaft gezogen worden und fiel zeitweise unter die vielbeachtete 100-US-Dollar-Marke.

