Bewith,Inc Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

10.01.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bewith,Inc. Registered Shs
1.630,00 JPY -12,00 JPY -0,73%
Charts|News|Analysen

Bewith,Inc Registered hat am 09.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 10,45 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bewith,Inc Registered 21,45 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 9,01 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 3,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

