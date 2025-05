Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag fester

Blick auf Beyond Meat-Kurs

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 2,55 USD.

Um 15:51 Uhr sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 2,55 USD zu. Bei 2,56 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 2,53 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Beyond Meat-Aktie belief sich zuletzt auf 14.931 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.05.2024 bei 10,30 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 303,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Bei 2,42 USD fiel das Papier am 29.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Beyond Meat-Aktie ist somit 5,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beyond Meat ließ sich am 26.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,65 USD gegenüber -2,40 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat Beyond Meat mit einem Umsatz von insgesamt 76,66 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 73,68 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,04 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Beyond Meat möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Beyond Meat-Verlust in Höhe von -1,512 USD je Aktie aus.

