Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat macht am Mittwochnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Beyond Meat-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 5,51 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 4,0 Prozent auf 5,51 USD. Bei 5,56 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,42 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 56.111 Beyond Meat-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,40 USD) erklomm das Papier am 11.08.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 143,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Beyond Meat-Aktie. Bei einem Wert von 5,13 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Beyond Meat-Aktie 7,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Beyond Meat ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beyond Meat hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 75,60 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92,24 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,242 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

