Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

So entwickelt sich Beyond Meat

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Beyond Meat-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 3,56 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Beyond Meat-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 3,56 USD ab. In der Spitze büßte die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,56 USD ein. Mit einem Wert von 3,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 18.279 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 10.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,24 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 159,92 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 07.05.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,69 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,84 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 75,60 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Beyond Meat wird am 12.08.2025 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Beyond Meat 2025 einen Verlust in Höhe von -1,739 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beyond Meat-Aktie

Ausblick: Beyond Meat präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Beyond Meat legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Beyond Meat bleibt in der Verlustzone stecken: Beyond Meat-Aktie tiefrot