Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat verliert am Freitagnachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,3 Prozent auf 3,55 USD.

Die Beyond Meat-Aktie musste um 15:49 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 3,55 USD. Das bisherige Tagestief markierte Beyond Meat-Aktie bei 3,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,56 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 31.848 Beyond Meat-Aktien.

Am 10.08.2024 markierte das Papier bei 9,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 61,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.05.2025 bei 2,23 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Beyond Meat-Aktie 37,24 Prozent sinken.

Am 07.05.2025 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,69 USD gegenüber -0,84 USD im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9,09 Prozent auf 68,73 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 75,60 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,739 USD je Beyond Meat-Aktie stehen.

