Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,6 Prozent auf 3,51 USD.

Die Beyond Meat-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 3,51 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 3,43 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 3,54 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 170.896 Stück gehandelt.

Am 29.02.2024 markierte das Papier bei 12,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Kursplus von 244,94 Prozent wieder erreichen. Bei 3,30 USD erreichte der Anteilsschein am 21.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,85 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Beyond Meat am 06.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,41 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,09 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81,01 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,31 Mio. USD in den Büchern standen.

Beyond Meat dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,145 USD je Aktie ausweisen dürften.

