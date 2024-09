Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat präsentiert sich am Nachmittag stärker

So entwickelt sich Beyond Meat

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Zuletzt sprang die Beyond Meat-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 5,97 USD zu.

Die Beyond Meat-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,97 USD. Die Beyond Meat-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,06 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,06 USD. Bisher wurden via NASDAQ 102.512 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,09 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 50,62 Prozent niedriger. Bei 5,13 USD erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 14,07 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2024 vor. Beyond Meat vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,53 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 93,19 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,15 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Beyond Meat 2024 einen Verlust in Höhe von -2,218 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

