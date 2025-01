Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 3,58 USD.

Die Beyond Meat-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 3,58 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 3,56 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,66 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 54.595 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,09 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 70,39 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.12.2024 (3,30 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Beyond Meat-Aktie mit einem Verlust von 7,82 Prozent wieder erreichen.

Am 06.11.2024 hat Beyond Meat die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,41 USD gegenüber -1,09 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 81,01 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 75,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,145 USD je Beyond Meat-Aktie belaufen.

