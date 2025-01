Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zündet am Nachmittag Kursrakete

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Im NASDAQ-Handel gewannen die Beyond Meat-Papiere zuletzt 5,9 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,9 Prozent auf 3,85 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 3,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,67 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 179.343 Beyond Meat-Aktien umgesetzt.

Bei 12,09 USD erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 214,43 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.12.2024 bei 3,30 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beyond Meat gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,09 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 81,01 Mio. USD gegenüber 75,31 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Beyond Meat am 20.02.2025 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --2,145 USD je Beyond Meat-Aktie.

