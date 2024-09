Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 6,28 USD.

Um 15:51 Uhr wies die Beyond Meat-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 6,28 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Beyond Meat-Aktie bei 6,28 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,18 USD. Bisher wurden via NASDAQ 38.342 Beyond Meat-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 29.02.2024 auf bis zu 12,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Beyond Meat-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 5,13 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,31 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Beyond Meat seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 07.08.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,53 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,83 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 93,19 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 102,15 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -2,213 USD je Beyond Meat-Aktie.

