Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag stabil

Kursentwicklung

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Beyond Meat-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 6,49 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 6,53 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Beyond Meat-Aktie bis auf 6,45 USD. Bei 6,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 33.311 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2023 auf bis zu 19,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 66,27 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.10.2023 auf bis zu 5,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Beyond Meat am 08.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Beyond Meat ein Ergebnis je Aktie von -0,92 USD vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 75,60 Mio. USD – eine Minderung von 18,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 92,24 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,245 USD je Beyond Meat-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

