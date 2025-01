Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Beyond Meat im Blick

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 3,94 USD.

Die Aktie legte um 15:49 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 3,94 USD zu. Bei 3,98 USD markierte die Beyond Meat-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,88 USD. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 47.213 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,09 USD. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 67,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,30 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Beyond Meat-Aktie damit 19,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 06.11.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,41 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,09 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,57 Prozent auf 81,01 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,31 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Beyond Meat wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 20.02.2025 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -2,145 USD je Beyond Meat-Aktie.

