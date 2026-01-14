BGA-Präsident: Großhändler haben 'keinen Puffer mehr'

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Ende der Dauerkrise im deutschen Großhandel ist nach Einschätzung des Branchenverbandes BGA nicht in Sicht. Zwar prognostiziert der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) für dieses Jahr 0,7 Prozent Wachstum für den Großhandel. Die sei jedoch "näher an Stagnation als an Aufschwung", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura.

Laut einer Umfrage unter 780 BGA-Mitgliedsunternehmen aus dem Dezember rechnet mehr als ein Drittel der Großhändler 2026 mit weiter sinkenden Umsätze und Erträgen. Viele Unternehmen hätten ihre Reserven längst aufgebraucht, sagte Jandura. "Es gibt keinen Puffer mehr, keinen Spielraum für weitere Belastungen."

Mut zu unbequemen Entscheidungen

Die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung seien für den Mittelstand wirkungslos, befand der BGA-Präsident. "Ohne ein klares Signal für Wachstum und Stabilisierung drohen Insolvenzen und der Verlust von Arbeitsplätzen in zahllosen mittelständischen Betrieben."

Jandura appellierte an die Bundesregierung: "Haben Sie den Mut, unbequeme Entscheidungen zu treffen - Sie dürfen uns etwas zumuten, Unternehmern wie Arbeitnehmern. Aber verzichten Sie auf Wahlgeschenke. Stoppen Sie die Klientelpolitik."/ben/DP/zb