BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets steigt am Mittwochvormittag stark

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 8,4 Prozent auf 0,075 EUR zu.

Das Papier von BIGG Digital Assets legte um 09:16 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 8,4 Prozent auf 0,075 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,076 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,075 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.302 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,178 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 137,917 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,053 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,705 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.05.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BIGG Digital Assets im vergangenen Quartal 4,09 Mio. CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 87,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIGG Digital Assets 2,18 Mio. CAD umsetzen können.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,030 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net