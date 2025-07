BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel um 15:43 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,070 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,070 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie sank bis auf 0,068 EUR. Mit einem Wert von 0,070 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 970 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 155,429 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Abschläge von 28,571 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net