BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,067 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:13 Uhr bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,067 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,067 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,067 EUR aus. Mit einem Wert von 0,067 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 166,866 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,373 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,66 Mio. CAD im Vergleich zu 2,40 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

