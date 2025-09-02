DAX23.633 +0,6%ESt505.337 +0,9%Top 10 Crypto15,66 -1,1%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.193 -0,4%Euro1,1658 +0,1%Öl68,92 -0,2%Gold3.541 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 DEUTZ 630500 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Vonovia A1ML7J Allianz 840400 Tesla A1CX3T Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 HENSOLDT HAG000 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas stärker -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Alibaba, adidas, CoreWeave, Allianz, Lufthansa im Fokus
Top News
Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf Drei deutsche Neuzugänge: Aktien von Fraport, Nordex und flatexDEGIRO steigen in den Stoxx 600 auf
Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an Reaktion auf US-Stablecoin-Gesetze: EU zieht Tempo beim digitalen Euro an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Kostenloses Trading-Webinar: Kleines Konto groß traden - Jetzt anmelden! +++
Notierung im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

03.09.25 09:24 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von BIGG Digital Assets hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BIGG Digital Assets-Aktie kam im BMN-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,067 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,01 EUR -14,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Bewegung ließ sich um 09:13 Uhr bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,067 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,067 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,067 EUR aus. Mit einem Wert von 0,067 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 166,866 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,373 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,66 Mio. CAD im Vergleich zu 2,40 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu BIGG Digital Assets

DatumMeistgelesen
Wer­bung