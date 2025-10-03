DAX24.464 +0,2%Est505.656 +0,2%MSCI World4.335 +0,2%Top 10 Crypto16,48 +0,1%Nas22.844 +0,4%Bitcoin101.974 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl64,70 +0,6%Gold3.861 +0,1%
BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Vormittag tief südwärts

03.10.25 09:27 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 15,8 Prozent auf 0,064 EUR.

Die Aktie verlor um 09:14 Uhr in der BMN-Sitzung 15,8 Prozent auf 0,064 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,064 EUR. Bei 0,064 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. 180,251 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,050 EUR. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BIGG Digital Assets-Aktie 27,600 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

Experten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets im Jahr 2025 -0,020 CAD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

