BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,5 Prozent auf 0,075 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte um 15:40 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 0,075 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,070 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,070 EUR. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.520 Stück gehandelt.

Am 10.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,178 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 57,912 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,053 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 28,800 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

BIGG Digital Assets gewährte am 28.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,83 Prozent auf 2,66 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

