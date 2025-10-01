BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets bricht am Nachmittag nach oben aus

DAX24.116 +1,0%Est505.580 +0,9%MSCI World4.309 +0,1%Top 10 Crypto16,19 +2,1%Nas22.636 -0,1%Bitcoin99.931 +2,9%Euro1,1755 +0,2%Öl65,42 -2,5%Gold3.877 +0,5%
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 7,0 Prozent auf 0,071 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:44 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 7,0 Prozent auf 0,071 EUR zu. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,071 EUR zu. Mit einem Wert von 0,063 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 153,617 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,050 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,078 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

