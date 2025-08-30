DAX23.746 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,29 -0,5%Gold3.806 -0,7%
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Mittag an

30.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BIGG Digital Assets-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 13,3 Prozent auf 0,070 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 11:43 Uhr 13,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,070 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,062 EUR. Bisher wurden via BMN 7.200 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 61,018 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 28,264 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,40 Mio. CAD umgesetzt.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

