BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets präsentiert sich am Vormittag stärker

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 0,063 EUR.

Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere um 09:13 Uhr 2,4 Prozent. Die BIGG Digital Assets-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,063 EUR. Bei 0,062 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 183,810 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,050 EUR am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 20,635 Prozent wieder erreichen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 10,83 Prozent gesteigert.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

Redaktion finanzen.net