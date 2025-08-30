DAX23.730 ±-0,0%ESt505.509 +0,2%Top 10 Crypto15,70 +2,5%Dow46.230 ±-0,0%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.084 +1,3%Euro1,1735 +0,4%Öl68,11 -2,4%Gold3.826 +1,7%
Notierung im Blick

BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Nachmittag ins Plus

29.09.25 16:11 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger schicken BIGG Digital Assets am Nachmittag ins Plus

29.09.25 16:11 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 3,9 Prozent auf 0,070 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,05 EUR -0,00 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte um 16:00 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 0,070 EUR. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,070 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 0,063 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 18.800 BIGG Digital Assets-Aktien umgesetzt.

Am 10.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,178 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 154,936 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei einem Wert von 0,053 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 30,899 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 28.08.2025 lud BIGG Digital Assets zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,40 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

