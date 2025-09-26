BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag nahezu unverändert

BIGG Digital Assets im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zum Vortag unverändert notierte die BIGG Digital Assets-Aktie zuletzt im BMN-Handel bei 0,063 EUR.

Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich um 09:13 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,063 EUR. Bei 0,063 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,063 EUR. Bei 0,063 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 0,179 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BIGG Digital Assets-Aktie derzeit noch 186,080 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,050 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,000 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,40 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net