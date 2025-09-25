BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit Kursfeuerwerk

Blick auf BIGG Digital Assets-Kurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets legte zuletzt zu und stieg im BMN-Handel um 6,0 Prozent auf 0,066 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im BMN-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 6,0 Prozent auf 0,066 EUR. In der Spitze legte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,071 EUR zu. Mit einem Wert von 0,061 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 13.500 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 172,561 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,780 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 28.08.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Laut Analysten dürfte BIGG Digital Assets im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD einfahren.

