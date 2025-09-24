BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag fester
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie konnte zuletzt im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,8 Prozent auf 0,065 EUR.
Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung um 11:43 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 0,065 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,065 EUR. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,063 EUR.
Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 175,501 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,958 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
BIGG Digital Assets veröffentlichte am 28.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat BIGG Digital Assets 2,66 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden.
In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.
