BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag in Grün

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets konnte zuletzt klettern und stieg im BMN-Handel um 4,4 Prozent auf 0,065 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der BMN-Sitzung 4,4 Prozent auf 0,065 EUR zu. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,065 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,060 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Mit einem Zuwachs von 176,780 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 0,050 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 22,601 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,66 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 2,40 Mio. CAD im Vorjahreszeitraum.

Analysten gehen davon aus, dass BIGG Digital Assets 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net