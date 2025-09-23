BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittwochnachmittag im Ausverkauf

So entwickelt sich BIGG Digital Assets

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Der BIGG Digital Assets-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 8,7 Prozent auf 0,065 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 16:05 Uhr mit Abschlägen von 8,7 Prozent bei 0,065 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,065 EUR. Bei 0,068 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 10.325 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.12.2024 bei 0,178 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 173,733 Prozent über dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,053 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,972 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,40 Mio. CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen.

2025 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net