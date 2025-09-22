BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag mit kräftigen Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 10,3 Prozent auf 0,070 EUR nach.

Um 11:44 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der BMN-Sitzung um 10,3 Prozent auf 0,070 EUR ab. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,063 EUR ab. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,063 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 155,429 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,571 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.08.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net