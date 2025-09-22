DAX23.650 +0,5%ESt505.478 +0,7%Top 10 Crypto15,61 -0,7%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.750 +0,3%Euro1,1807 +0,1%Öl66,87 +0,5%Gold3.785 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Fantasie: DAX fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- Goldpreis, Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase - Aktie steigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Notierung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag mit kräftigen Verlusten

23.09.25 12:05 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag mit kräftigen Verlusten

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 10,3 Prozent auf 0,070 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:44 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der BMN-Sitzung um 10,3 Prozent auf 0,070 EUR ab. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,063 EUR ab. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,063 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,179 EUR) erklomm das Papier am 05.12.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 155,429 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,571 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 28.08.2025 legte BIGG Digital Assets die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. BIGG Digital Assets hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,66 Mio. CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,40 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf BIGG Digital Assets

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BIGG Digital Assets

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

Nachrichten zu BIGG Digital Assets

DatumMeistgelesen
Wer­bung