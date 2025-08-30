DAX23.535 -0,3%ESt505.455 -0,3%Top 10 Crypto15,49 +1,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.776 +0,3%
Kursentwicklung im Fokus

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Vormittag im Aufwind

24.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im BMN-Handel gewannen die BIGG Digital Assets-Papiere zuletzt 4,2 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR 0,00 EUR 2,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:14 Uhr ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 4,2 Prozent auf 0,065 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,065 EUR. Bei 0,060 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 63,926 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,481 Prozent würde die BIGG Digital Assets-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 28.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,66 Mio. CAD im Vergleich zu 2,40 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

